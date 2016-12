Serena Autieri: "Vivo di passione e istinto come una vera Sciantosa"

09:04 - Serena Autieri il primo e il 2 marzo è al Teatro Nazionale di Milano con "La Sciantosa", scritto da Vincenzo Incenzo e diretto da Gino Landi. L'attrice rilegge Elvira Donnarumma, detta 'a capinera napulitana. "Era la regina dei cafè chantant del 900 - spiega Serena a Tgcom24 -. Anticonformista, un po' grassoccia ma con un carisma eccezionale". Mamma della piccola Giulia, Serena riesce a conciliare gli impegni e l'incisione di un cd di inediti.

"Quello che mi è piaciuto di più di questo ruolo - continua l'attrice - è stato il fatto che Donnarumma era piccolina, riccia e con un grande talento nel comunicare. Metteva tutti d'accordo. A teatro è bello affrontare un personaggio del genere per poi giocare sui contrasti". E' stato anche un percorso di formazione professionale: "Con Vincenzo Incenzo siamo andati alla ricerca dei brani della tradizione napoletana che poi hanno fatto il giro del mondo, ma abbiamo anche scoperto dei piccoli gioielli come Fenesta vascia (1825) e la stupenda Chiove (1923) che ha un testo intenso, vibrante. Credo che la canzone napoletana sia un patrimonio prezioso che va salvaguardato".



La cosa che accomuna Serena e Donnarumma è la passione: "Era speciale, unica e napoletana come me. La passione unisce tutti noi napoletani, il vivere di pancia dalla canzone alla vita di tutti i giorni". Fino ad ora l'essere istintiva ha portato bene all'attrice: "E' anche un dono femminile. Oggi mi ritrovo nella situazione di non vivere di rimorsi e i no che ho detto in passato sono sempre stati motivati, consapevoli, non me ne sono pentita". Lo scorso anno è nata la piccola Giulia ma per Serena la vita non è cambiata: "Devo ringraziare il mio compagno Enrico che oltre ad occuparsi delle sue attività segue me e la nostra bambina. Il nostro obbiettivo è quello di portare Giulia in giro per il mondo, in modo che possa confrontarsi anche con altre culture, crescere, maturare".



Nel 2003 Serena ha condotto il Festival di Sanremo con Claudia Gerini e Pippo Baudo. Mai pensato di partecipare in gara? "Sì. Sto preparando un disco di inediti e il prossimo anno presenterò i miei brani alla Commissione del Festival".



INFORMAZIONI: LA SCIANTOSA - Barclays Teatro Nazionale Via Giordano Rata 1, Milano. Per info e prenotazioni: 02 00640888 Prezzi da 23 a 45 euro