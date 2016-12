Serena Autieri e quel provino con Pietro Garinei

10:57 - La bella Serena Autieri, attualmente impegnata nella pièce "La Sciantosa", racconta a giornaleoff.it del provino con Pietro Garinei per il musical "Vacanze Romane", a cui si è presentata indossando un abito troppo stretto di Audrey Hepburn, e della sua devozione a Padre Pio, santo che più di una volta ha esaudito le sue preghiere.

"Garinei stava cercando la protagonista per 'Vacanze Romane' - racconta l'attrice - e io per incontrarlo ho chiesto alla Maison Gattinoni di darmi un vestito che era stato indossato da Audrey Hepburn: mi diedero un vestito azzurro anni ’50 che mi stava stretto. Per strada mi vergognavo come una ladra, sembravo mascherata per carnevale. Quando l’ho raccontato a Garinei, lui si è messo a ridere e ha detto che ero veramente simpatica. E alla fine la parte me l’ha data!"...



