Senhit e la fine di un amore in "Relations"

10:12 - "Relations" è il nuovo singolo di Senhit, la voce musicale della scorsa edizione di "Domenica Live". Il brano racconta la fine di un amore, di una relazione stabile e consolidata che, a causa di fattori esterni e non prevedibili, si interrompe. Solo il tempo, la forza di volontà e la voglia di ricostruire la propria vita, segnano il nuovo punto di partenza per la protagonista del brano. La cantante presenta a Tgcom24 il suo video.

“Dopo tanti viaggi e tante esperienze ho trovato un team di lavoro ideale, composto da persone altamente professionali e appassionate. Finalmente sento che potrò esprimere tutto il mio potenziale artistico. Le relazioni nella vita contano - dichiara la cantante italo eritrea - e mai come ora questa canzone segna per me l’inizio di una nuova vita artistica".