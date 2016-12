Selena Gomez, triangolo con Tommy Chiabra e Cara Delevingne

13:10 - In vacanza a Saint Tropez Selena Gomez ha festeggiato i suoi 22 anni regalandosi un triangolo bollente con l'imprenditore italiano Tommy Chiabra e la top model Cara Delevingne. Su uno yacht extra-lusso della Costa Azzurra, la cantante si è divertata a stuzzicare i suoi spasimanti: prima si è fatta coccolare da Tommy, ma poi sotto la doccia ha invitato la Delevingne, improvvisando con lei un siparietto hot.

Che si tratti di un flirt estivo o di un amore destinato a durare poco importa, per ora Selena e Tommy si godono l'estate, tra tuffi in mare e relax a bordo di uno yacht extra-lusso. L'imprenditore, però, deve stare attento ai possibili "rivali" che potrebbero soffiargli sotto il naso la sua ultima conquista.



La compagna di vacanza Cara Delevingne ha infatti messo gli occhi addosso a Selena e si diverte con lei sotto la doccia. La 'condivisione' non sembra turbare Chiabra, che si gusta divertito il siparietto lesbo-chic improvvisato dalle due ragazze.