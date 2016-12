Selena Gomez, sexy per un progetto segreto

10:39 - Nuovi progetti in vista per Selena Gomez, che su Instagram ha stuzzicato la curiosità dei fan pubblicando uno scatto sexy in cui appare strizzata in un corpetto tutto lacci e trasparenze. L'ex fidanzatina di Justin Bieber si è messa in posa davanti allo specchio come una diva d'altri tempi, senza però svelare cosa stia bollendo in pentola. "Progetto segreto" ha infatti commentato misteriosa a margine della foto.

Selena sembra su un set fotografico e alcuni fan hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi del backstage di "Undercover", brano che potrebbe essere scelto dalla cantante come secondo singolo estratto del suo album "Stars Dance". Altri pensano invece che si sia buttata sul cinema, magari optando per un ruolo che metta in risalto la sua sensualità.