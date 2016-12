Selena Gomez, selfie in reggiseno

11:05 - Se su Instagram non ci sono tracce del presunto ritorno di fiamma con Justin Bieber, Selena Gomez si diverte invece a postare selfie. A volte piccanti. Come l'ultimo in cui stuzzica io suoi follower con uno scatto davvero sexy, in reggiseno in pizzo nero, in auto. Neanche a dirlo, la risposta dei fan non si è fatta attendere con ben un milione di "mi piace".

Justin intanto fa tremare i fan. Sul social network posta una frase ambigua, che farebbe immaginare la fine della storia tormentata con Selena: "Bisogna chiudere con il passato". Anche se c'è chi è pronto a giurare che i due andranno presto a convivere. Intanto la Gomez si mostra in lingerie, meglio tenere il piede in più scarpe...