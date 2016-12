26 agosto 2014 Selena Gomez: "Mi sforzo di essere una brava ragazza ma cado in tentazione" La cantante e attrice è pronta a sbarcare al cinema con la commedia "Comportamenti molto cattivi" e su Justin Bieber confessa... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:20 - A settembre arriva al cinema con la commedia "Comportamenti molto cattivi" in cui Selena Gomez veste i panni di una ragazza acqua e sapone che strapperà il protagonista a una rivale supersexy. Nella vita, però, è tutta un'altra cosa. La cantante e attrice 22enne confessa a "TuStyle" di sforzarsi di "fare la brava, ma a volte cado in tentazione". E su Justin Bieber sussurra: "Chissà...".

"Il mio ragazzo ideale deve farmi ridere e indossare il cardigan - racconta - se uno veste così mi ispira tenerezza. Con Justin chissà, dovrei essere una indovina per capire il mio futuro, posso solo dire che gli vorrò sempre bene". Da poco Selena è tornata insieme a Bieber, dopo un tira e molla e le voci di un ricovero in rehab.



Giura di essere cresciuta con i valori forti della cultura latina: "Lasciarsi andare è umano, ma credo molto nella famiglia, l'amicizia, la correttezza". Mai vergognata di qualcosa? "Quando ho girato Spring Breakers ho fumato erba in scena... ho fatto cose che non avrei mai concepito fuori dal set...".