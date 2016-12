Sei compagnie finaliste sul palco del Festival teatrale "Alla corte dei Corti"

10:11 - Si terrà oggi al teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo (Lodi) la finalissima del Festival di corti teatrali "Alla corte dei Corti". La terza edizione dell'evento organizzato in collaborazione con l'associazione Lumière si concluderà con la premiazione dei sei gruppi teatrali in gara, vincitori delle precedenti eliminatorie e provenienti da tutta Italia. La giuria sarà tenuta a giudicare il corto migliore sulla base del tema conduttore di quest'anno: il gioco.



Tra i membri giurati, il capo redattore di News Mediaset Claudio Minoliti. Ogni compagnia teatrale avrà a disposizione un quarto d'ora per presentare il proprio spettacolo, l'ingresso alla serata è gratuito.