Sean Penn e Charlize Theron non amano i paparazzi

10:37 - Ormai da settimane Sean Penn e Charlize Theron, la nuova coppia di Hollywood, non si nascondono più. I due attori premio Oscar sono infatti inseparabili, agli eventi mondani come al supermercato, ma non amano essere fotografati. Durante una passeggiata per le strade del centro di Los Angeles i due sembrano infastiditi dai flash dei paparazzi.

Lei si copre il viso con le mani, lui la segue a distanza e guarda da tutt'altra parte con tanto di broncio. Insomma, la passeggiata romantica è quasi rovinata. Ma entrambi lo sanno: è lo scotto che devono pagare per la notorietà.