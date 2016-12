Scarlett Johansson potrebbe essere incinta

15:11 - Per ora nessuna conferma ma le voci si fanno sempre più insistenti: Scarlett Johansson e Romain Dauriac aspetterebbero il loro primo bambino. I due, insieme da quasi due anni, avevano da poco smentito i rumors sull'imminente matrimonio che circolavano da quando, alla Mostra del Cinema di Venezia, lei si era fatta fotografare con il diamante al dito.

"Essere fidanzati è un momento emozionante e io ho intenzione di godermelo. Non voglio correrre troppo" aveva dichiarato qualche tempo fa su People. E invece... L’ultima apparizione pubblica dell’attrice assieme al compagno è stata qualche giorno fa alla cerimonia dei César 2014, gli Oscar francesi, dove ha ricevuto un premio alla carriera. Il suo look non aveva fatto presagire nulla, nessun pancino sospetto anche grazie alla scelta del look classico e decisamente poco sexy che non sottolineava affatto le sue forme burrose. Chissà se la coppia confermerà la lieta novella...