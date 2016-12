22 agosto 2014 Scarlett Johansson, il suo primo nudo integrale è davvero da fantascienza Arriva nei cinema italiani il 28 agosto "Under The Skin", il film diretto da Jonathan Glazer nel quale per la prima volta l'attrice si è spogliata Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:34 - Arriva nei cinema italiani il 28 agosto "Under The Skin". Quello del film diretto da Jonathan Glazer è stato un lungo percorso: presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dell'anno scorso, è uscito a marzo negli Stati Uniti e ora arriva anche nelle nostre sale. Per i fan di Scarlett Johansson un appuntamento imperdibile dal momento che l’attrice per la prima volta si è concessa a un nudo integrale.

La Johansson interpreta un alieno che prende il corpo di una attraente ragazza che vaga per la Scozia seducendo gli uomini che incontra intrappolandoli poi in una sostanza scura. Un incontro con un ragazzo malato cambierà il suo modo di vedere gli esseri umani e di conseguenza la sua esperienza sulla terra, non senza risvolti drammatici.



Per il film la Johansson si messa in gioco anima e corpo, nel vero senso della parola. Ha acconsentito quello che prima mai aveva osato. "Devi fare i conti con il fatto che per qualcuno quella scena diventerà un fermo immagine - ha detto -, devi pesare la cosa e valutare il rischio che ti stai prendendo". L'attrice ha anche spiegato che fino all'ultimo non ha avuto idea di cosa sarebbe apparso sullo schermo, perché in realtà Glazer ha girato molto di più di quello che è stato effettivamente usato. "La prima volta che ho visto il film finito ero terrorizzata - ha raccontato - perché non sapevo cosa aspettarmi e come sarei apparsa. Poi la paura è presto svanita quando mi sono ritrovata immersa nelle immagini".