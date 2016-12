26 luglio 2014 Sandra Bullock festeggia 50 anni: "Oggi sono libera e faccio solo le cose che amo" L'attrice, nata il 26 luglio 1964 ad Arlington in Virginia, conosce il successo nel 1994 con l'action movie "Speed" al fianco di Keanu Reeves Tweet google 0 Invia ad un amico

10:04 - Una delle attrici più stimate di Hollywood compie 50 anni. Sandra Bullock, nata il 26 luglio 1964 ad Arlington in Virginia, debutta nel mondo del cinema nel 1993. Il successo arriva subito l'anno successivo con Keanu Reeves in "Speed" ("Mi dicevano di non farlo, che era solo un film su un autobus"). Oggi la Bullock - nel Guinnes Dei Primati come attrice più pagata di sempre - è una donna realizzata: "Faccio solo le cose che amo, sono libera".

In mezzo a tanti film un matrimonio finito malissimo. L'attrice ha divorziato dal marito, il costruttore di moto Jesse James, nel 2010 dopo aver saputo dei suoi numerosi e ripetuti tradimenti. Proprio in uno dei periodi più neri della sua vita ecco che arriva l'Oscar come Miglior attrice non protagonista per "The Blind Side". Lo scorso marzo ha sfiorato di nuovo l'Oscar con l' interpretazione in "Gravity" di Alfonso Cuaron ma è stata battuta da Cate Blanchett.



Dal divorzio la Bullock non ha avuto più relazioni importanti. Si era sposata tardi a 41 anni, e prima di farlo aveva più volte ribadito che la ragione per cui non aveva ancora detto il fatidico sì era perché prendeva il matrimonio troppo seriamente. Poi l'occasione è arrivata, il marito l'ha sciupata malamente e lei ha deciso di lasciare perdere. La solitudine d'altra parte non le è mai pesata. "Mia madre mi ha cresciuto insegnandomi a non dipendere dagli uomini. Credo di aver preso il consiglio un po' troppo alla lettera", ha dichiarato.