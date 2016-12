Sandra Bullock fa incetta di premi ai People's Choice Awards 2014

12:38 - E' stata Sandra Bullock la regina incontrastata della 40° edizione dei People's Choice Awards, i premi assegnati ogni anno dal pubblico alle personalità di cinema e tv. L'attrice americana si è portata a casa ben 4 riconoscimenti nelle categorie: Miglior Attrice, Miglior Attrice comica, Miglior Attrice Drammatica e Migliore Coppia insieme a George Clooney per "Gravity" (vincitore nella sezione miglior film drammatico).

Se a livello femminile è stata lei a vincere tutto, nelle categorie maschili i premi si sono invece distribuiti equamente tra i pezzi grossi di Hollywood: Johnny Depp (Miglior Attore), Robert Downey Jr. (Miglior Attore di Film d'Azione), Leonardo di Caprio (Miglior Attore Drammatico) e Adam Sandler Miglior Attore Comico.



Nelle sezioni dedicate al piccolo schermo la statuetta di miglior serie comica del 2014 è andata a "The Big Bang Theory", che ha conquistato anche la categoria miglior interprete femminile con Kaley Cuoco. "The Good Wife" ha invece trionfato come miglior dramma, con Josh Charles migliore attore.