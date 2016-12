5 agosto 2014 Sandra Bullock è l'attrice più pagata Ha incassato 51 milioni di dollari tra giugno 2013 e giugno 2014. Beyoncé rimane la celebrità più potente del 2014 con un guadagno annuo di 115 milioni di dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

09:52 - Ha appena compiuto 50 anni ed è ancora una delle attrici più richieste di Hollywood. Sandra Bullock è stata incoronata dalla rivista economica Forbes come la star più pagata del cinema: ha incassato 51 milioni di dollari. Nella classifica annuale al secondo posto c'è Jennifer Lawrence (34 milioni di dollari) e a seguire Jennifer Aniston (31 milioni di dollari). Beyoncé rimane la celebrità più potente del 2014 con 115 milioni di dollari.

A permettere alla Bullock di ottenere il primo posto è stato proprio il successo del film "Gravity", che al botteghino è arrivato a quota 716 milioni di dollari di incassi nel 2013. Sulla carta era una pellicola che presentava parecchi rischi, visti gli enormi costi di produzione. Invece ha registrato un grande successo sia di pubblico che di critica, con 10 nomination e 7 statuette vinti agli Oscar. Sandra Bullock non è riuscita a ottenere il premio come Migliore Attrice Protagonista, riconoscimento che aveva ottenuto nel 2010 con "The Blinde Side". Grazie al film, però, ha incassato un cachet da capogiro che le ha permesso di scalzare dalla vetta della classifica Angelina Jolie, scesa al quinto posto.



Al quarto posto si è piazzata Gwyneth Paltrow, con 19 milioni di dollari, seguita da Angelina Jolie con 18 milioni di dollari a pari merito con Cameron Diaz. Ci sono ancora Scarlett Johansson e Amy Adams, con 17 milioni di dollari, Natalie Portman con 13 milioni di dollari e Kristen Stewart, con 12 milioni di dollari.