Sananda Maitreya, ritorno "artistico"

16:24 - Ha iniziato la sua carriera negli Anni 80 come Terence Trent D'Arby poi a 33 anni ha deciso di farsi chiamare Sananda Maitreya, che dal 2001 è il suo nome artistico. Il cantante lancia in anteprima a Tgcom24 il nuovo singolo e video "Siamo Qui". Il 25 aprile è iniziato il live "Introducing Sananda tour". Previste altre cinque date in Svezia a partire dal primo maggio.

L'idea del video prende spunto dal titolo della canzone "Siamo qui". Un messaggio intimo incentrato sulla persona, sulle sue aspirazione ma soprattutto sui rapporti che si sviluppano tra gli individui. "Non siamo soli” e anche nei momenti di difficoltà noi siamo qui ed andiamo avanti a testa alta. Le persone, i loro volti e la loro personalità sono i veri protagonisti, non ci sono solo modelle e attori, ma uomini e donne che davanti alla macchina da presa mostrano la loro essenza.



Il video utilizza le opere d'arte degli artisti contemporanei Blue & Joy (Fabio La Fauci e Daniele Sigalot) con i loro "Paper Planes" e con le loro celebri "lettera al futuro", "lettera al successo", che appese a mezz'aria su fogli di alluminio fanno da quinta architettonica ai protagonisti. Le opere d'arte enfatizzano il tema del racconto: sono lettere, appunti, pensieri che fanno emergere le speranze e le riflessioni di ciascuno di noi che si trova al centro del mondo. Per enfatizzare il taglio virale del concept, alcuni soggetti si riprendono con un cellulare. Una sorta di auto-ripresa, che sottolinea il concetto di presenza e di affermazione di se stesso.