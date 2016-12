Sabrina Salerno, l'icona sexy degli Anni 80 torna a far ballare con "Colour Me"

12:39 - E' bastato lo scatto della copertina del suo nuovo singolo "Colour Me", in cui appare più sexy che mai, per far impazzire la Rete. Sabrina Salerno, il sogno erotico italiano degli Anni 80, ha infatti annunciato via Facebook il suo imminente ritorno sulla scena musicale: "Save the date: 24th of June 2014 "Colour me" new single!!! Un bacio a tutti".

Un gradito ritorno per la Salerno, che nel 2010 era ricomparsa in coppia con Samantha Fox. Le due avevano infatti interpretato insieme "Call Me", la hit del 1980 dei Blondie.



Negli ultimi anni la cantante si è dedicata a progetti internazionali, con concerti in tutta Europa, riscuotendo successo soprattutto in Francia. Ora però Sabrina è tornata nel nostro Paese e promette di rendere l'estate degli italiani davvero incandescente.