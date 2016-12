Ryuichi Sakamoto: "Ho un cancro alla gola"

09:05 - Ryuichi Sakamoto, il grande compositore giapponese che ha anche vinto il Premio Oscar per "L'ultimo Imperatore", ha fatto un annuncio shock: "Ho un cancro alla gola e devo curarmi". L'artista 62enne ha annullato gli impegni del 2014 con una lunga lettera dedicata ai fan e ai collaboratori ai quali, scusandosi, chiede di avere "pazienza" a causa dei risultati medici ottenuti a New York su quello che appariva come "semplice fastidio" alla gola.

Sakamoto intende sottoporsi alle cure a New York, ma non ha comunicato lo stadio della malattia e il tipo di cura cui si sottoporrà, anche se circolano indiscrezioni sulla sua piena contrarietà ad accettare le sedute di chemioterapia.



"Sono profondamente dispiaciuto di causare tanti disagi a così tante persone. La prima ricchezza, tuttavia, è la salute e questa doveva essere la mia decisione. Ritornerò con un corpo di nuovo sano", scrive il compositore sulla sua pagina ufficiale.



Nel messaggio Sakamoto rimarca "l'impossibilità a lavorare bene senza godere di una buona salute". Anni fa, secondo la stampa nipponica, aveva smesso di fumare anche grazie all'aiuto dell'agopuntura.



Sulla base degli impegni pubblici noti, il primo a essere cancellato è quello, dal 19 luglio, come direttore al Sapporo International Art festival.