Ryan Gosling e Justin Timberlake teneri amichetti d'infanzia

18:23 - Belli, talentuosi e amici fin dall'infanzia. Justin Timberlake e Ryan Gosling si sono infatti conosciuti da bambini nella scuderia del "Mickey Mouse Club", quando ancora non sapevano che brillante carriera il destino avesse in serbo per loro. Un po' imbarazzati, come tutti i bambini, i due futuri sex-symbol posano insieme e lo sguardo furbetti fa già intuire che faranno strage di cuori.

Da allora la coppia ne ha fatta di strada. Per Gosling si sono infatti aperte le porte di Hollywood ed in breve tempo è diventato uno degli attori più ricercati del grande schermo, riscuotendo successo soprattutto tra le esponenti del gentil sesso. Secondo la rivista "Details" sarebbe infatti in cima ai sogni erotici delle donne americane.



Stessa fortuna per Timberlake, che dopo il "Mickey Mouse Club" divenne famoso a livello mondiale con gli 'N Sync. Alla carriera musicale ha alternato poi nel corso degli anni quella di produttore e attore. All'inizio del 2013 è uscito "20/20 Experience", il suo terzo album da solista, che ha fatto incetta di premi agli ultimi Video Music Awards.