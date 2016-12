Russell Crowe, il "Noè" cinematografico incontra Papa Francesco

17:06 - Da qualche giorno Russell Crowe si trova a Roma per il lancio del nuovo film "Noah" che esce nelle sale il 10 aprile. L'attore ha scattato qualche foto in Vaticano pubblicandole su Twitter in attesa di un'udienza con Papa Francesco. "Che privilegio aspettare l'udienza con il Santo Padre", ha scritto.

Su Twitter, Crowe ha aggiunto anche una foto della piazza del Vaticano. Subito dopo, sempre Russell Crowe, posta su tweet un'altra foto del Vaticano con la scritta "Backstage in Vaticano".



L'incontro di Russell Crowe con il Papa era stato smentito dal Vaticano qualche ora prima. "L'incontro non è mai stato in programma, non ne è mai stata data la disponibilità: quindi non si può dire neanche che sia stato cancellato, semplicemente non è mai stato combinato", aveva detto il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi.



L'attore interpreta Noè nel film "Noah" di Darren Aronofsky, un lungometraggio che in Italia sarà presentato in anteprima al Festival di Bari. Il film non ha mancato di suscitare molte polemiche per la rappresentazione della vita del profeta, e per questo è già stato censurato in molti paesi arabi.