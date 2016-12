Rupert Sanders divorzia a due anni dal tradimento con Kristen Stewart

11:49 - Il matrimonio tra il regista Rupert Sanders e Liberty Ross si è sbriciolato sotto il peso delle corna e così, a due anni dal tradimento con Kristen Stewart, la coppia ha divorziato. A quanto riporta "People" l'ex signora Sanders non se n'è andata a mani vuote e ha ottenuto un appartamento a Los Angeles, una casa e un appartamento a Londra, il 15% dei profitti dell'ex e metà degli incassi di "Biancaneve e il cacciatore".

Proprio sul set de "Biancaneve e il cacciatore" si consumò nel 2012 il tradimento tra il regista e la giovane attrice Kristen Stewart, che aveva da poco detto addio al fidanzato Robert Pattinson. La relazione clandestina divenne di dominio pubblico e all'epoca Sanders tornò con la coda tra le gambe dalla moglie, dopo essersi scusato a mezzo stampa per la scappatella.



Il matrimonio non ha però resistito alla crisi e i due sono finiti in tribunale per firmare le carte del divorzio. La coppia avrà l'affidamento congiunto dei due figli, Skyla (9 anni) e Tennyson (7), e la Ross incasserà anche 14 mila dollari al mese per il loro mantenimento.