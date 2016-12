Roxy Bar, il bar bolognese cantato da Vasco Rossi chiude

11:31 - Ha conosciuto la fama grazie a un verso famosissimo di "Vita Spericolata" di Vasco Rossi. Ma ora il Roxy Bar, storico locale di via Rizzoli a Bologna, chiude. Il titolare Salvatore Giovinazzo ha annunciato, dalle pagine cittadine del Resto del Carlino, che ha deciso di gettare la spugna perché non riesce più a far quadrare i conti. Aveva rilevato il bar nel 2012 dalla gestione che, nel 2010, ne aveva preso le redini dopo il ritiro dei tre soci storici.

"Ho fatto enormi sacrifici per comprare questo bar - spiega -, ma ora non ci si sta più dietro". Costi elevati e gli incassi non bastano a coprirli. "Ci sono gli affitti troppo alti - spiega -, le tasse comunali, le spese per i dipendenti. E' una decisione che ho preso a malincuore, visti i sacrifici che ho fatto due anni fa per comprarlo, ma ho constatato che adesso non ce la faccio più".