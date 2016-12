Rovereto, in scena "The Black Saint" di Mingus in versione danzata

13:05 - Il 16 aprile, all'auditorium Melotti di Rovereto, va in scena la prima assoluta della versione per danzatori e orchestra di "The Black Saint and The Sinner Lady", uno dei lavori più significativi e ambiziosi del compositore e contrabbassista Charles Mingus. Figura di assoluta preminenza nel panorama del jazz moderno, Mingus concepì l'opera come un'ampia composizione, formata da più motivi tematici, ritmici e timbrici, innestandovi suggestioni provenienti da altre culture, come il flamenco.

Le soluzioni di impasto timbrico degli strumenti e di contrasto dialettico tra solisti e insiemi restano ancora oggi esempi di assoluta originalità nel jazz contemporaneo. Con questo album, considerato tra i migliori di tutti i tempi e da lui stesso definito "il suo più bello", Mingus interpreta il conflitto perpetuo del popolo afroamericano contro un destino avverso che da secoli ne impedisce l'emancipazione e dà origine a quella che egli chiama “ethnic-folk-dance music”.



Così afferma lo stesso Mingus: "Ho scritto la musica per la danza e per l’ascolto. È musica sincera, che esprime una parte ampia dei miei pensieri". "The Black Saint and The Sinner Lady" fu registrato nel 1963 ma non ebbe mai una presentazione dal vivo, per cui l'intenzione dell’autore di abbinare alla musica la danza sviluppata in solo, duetto, trio e gruppo, non venne mai realizzata.



Il progetto di Mingus viene ora proposto per la prima volta nella sua versione integrale all’interno della Stagione di Itinerari Jazz di Trento e Rovereto organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento in collaborazione con Lydian Sound Orchestra e Compagnia Abbondanza/Bertoni. L’interpretazione è affidata alla Lydian Sound Orchestra, diretta dal suo fondatore Riccardo Brazzale. Alla Compagnia Abbondanza/Bertoni è affidata la coreografia interpretata da cinque danzatori.