Ron tra Sanremo e il nuovo album

10:45 - Ron è il protagonista della diciannovesima puntata di RadioItaliaLive condotto da Daniele Bossari e in onda venerdì 14 marzo dalle ore 22 su Radio Italia, Radio Italia TV e in streaming video sul sito ufficiale della radio. Il cantautore presenta il suo ultimo album di inediti "Un abbraccio unico".

Ron sul palco di RadioItaliaLive porta anche i brani con i quali ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo: “Un abbraccio unico” e “Sing in the rain”, ma anche successi del passato. In scaletta “Sing In The Rain”, “Una Città Per Cantare”, “Palla Di Cannone”, “Sabato Animale”, “Vorrei Incontrarti…”, “60 Minuti”, “Anima”, “Non Abbiam Bisogno Di Parole”, “Joe Temerario” ed infine “Un Abbraccio Unico”. Replica domenica 23 Marzo 2014 ore 21.00 su Radio Italia TV.