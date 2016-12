Romeo e Giulietta, un musical esplosivo tra amore, fantasia e modernità

13:41 - La crisi che sta attraversando il settore culturale in Italia è evidente. Specialmente per il musical le cose non vanno molto bene, ne sa qualcosa Loretta Goggi che durante il Musical! Award ha denunciato di non essere stata ancora saldata per "Gypsy". Poi esistono le eccezioni, le ottime produzioni, gli show al livello di Broadway come "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" con Davide Merlini di "X Factor" e Giulia Luzi, in scena al Linear4ciak di Milano fino al 23 febbraio. Il musical ha mostrato potenza, cuore con alla base le ottime intuizioni del produttore David Zard e del regista Giuliano Peparini.

C'è da dire che la sfida della prova generale, aperta alla stampa la sera del 22 gennaio, è stata doppia. Infatti all'arrivo a Milano del cast e dell'organizzazione il nuovo teatro Linear4ciak si è presentato come un cantiere ancora aperto. Molte cose erano da ultimare dalle poltroncine delle ultime file all'ingresso. Nonostante ciò la produzione, e soprattutto David Zard che come un leone ha combattutto per accelerare i tempi, ha tenuto duro e ha dato il via libera affinché si rappresentasse lo stesso lo spettacolo. Le responsabilità erano ovviamente da additare ai referenti del teatro che comunque c'è da dire si sono scusati. Così con i colleghi e i parenti del cast ci siamo ritrovati in una sala fredda - non funzionava il riscaldamento - con sciarpe e giacche ben abbottonate ad assistere alla "prima" della prima.



E ci hanno pensato Davide Merlini (Romeo), Giulia Luzi (Giulietta), Luca Giacomelli (Mercuzio), Vittorio Matteucci (Conte Capuleti), Leonardo di Minno (il Principe), Roberta Faccani (Lady Montecchi), Barbara Cola (Lady Capuleti), Riccardo Maccaferri (Benvolio), Silvia Querci (la Nutrice), Gianluca Merolli (Tebaldo), Giò Tortorelli (Frate Lorenzo) e Denny Lodi new entry nel ruolo di Paride a scaldare l'atmosfera. Il musical si è distinto per le proiezioni di qualità, coreografie azzeccate e mai banali, contemporaneo, moderno e con luci a sottolineare gli stati emotivi contrapposti in una delle storie d'amore più belle di tutti i tempi, scritta dal genio di William Shakespeare. Tutti gli interpreti hanno dimostrato di essersi calati nel ruolo con una rara perfezione, forti anche delle 80 repliche a Roma, dove ad applaudire sono accorsi oltre 160mila spettatori.



Emozionato al debutto Denny Lody, vincitore dell'undicesima edizione di "Amici", nel ruolo del promesso sposo di Giulietta, Paride: "Sono stato contattato dalla produzione per il ruolo - ci spiega qualche minuto prima nel backstage -. Ho visto lo spettacolo e mi ha convinto subito. E' di altissima qualità al pari di quelli di Broadway". Ormai affiatati sul palco Davide Merlini e Giorgia Luzi ricordano quando hanno iniziato a prepararsi alla sfida difficile per interpretare Romeo e Giulietta. "Da X Factor mi sono ritrovato catapultato in una bellissima realtà - racconta Davide -. Sento di essere cresciuto molto e questa esperienza mi ha fortificato tanto. Ora sono meno timido sul palco, ma un po' di ansia c'è sempre". Giulia interviene: "Abbiamo consultato diverse edizioni del dramma per poter essere più preparati, abbiamo anche provato su Skype con Peparini quando lui era impegnato all'estero!". E della crisi del teatro in Italia cosa pensano i due protagonisti? All'unisono rispondono: "E' dovuto sia al momento difficile economico ma anche al fatto che in Italia la cultura non viene trattata come all'estero. Anzi viene proprio bistrattata". Idee chiare e forti, non solo sul palco.



Dopo Milano e Roma il tour proseguirà poi a Napoli, dove "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" sarà in scena al Palapartenope dal 9 al 13 aprile, e a Torino, Pala Olimpico, dal 7 all’11 maggio. INFORMAZIONI: Al Linear4ciak di Milano (Piazzale Cuoco) fino al 23 febbraio. Prezzi da 20 euro e info su www.romeoegiulietta.it