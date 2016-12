4 maggio 2014 Roma, Capitale delle galassie stellari... A fare da sfondo allo Star Wars Day il Colosseo e i Fori Imperiali. In migliaia ad assistere alla sfilata degli eroi creati da George Lucas Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:44 - Aspettando il settimo episodio della saga, per la regia di JJ Abrams e la supervisione di George Lucas e della Disney. I fan di Guerre Stellari si sono radunati a Roma per un giorno tutto dedicato ai loro eroi stellari, lo Star Wars Day. Location, il Colosseo e i Fori Imperiali a fare da sfondo ad una sfilata dei protagonisti dell'universo fantastico creato da George Lucas negli anni Settanta.

Per un giorno quindi la Capitale si è trasformata nella galassia di Guerre Stellari. Migliaia di fan si sono radunati per assistere ad una vera e propria passerella Star Wars. Un centinaio di appassionati infatti si sono travestiti dai loro eroi e hanno percorso i Fori Imperiali fin sotto il Colosseo, dove sono stati ricostruiti elementi dei film, tra cui una riproduzione del caccia imperiale Advanced TIE Fighter X1. E così da Ian Solo a Darth Fener e alla principessa Leila c'erano proprio tutti, armati di spada laser e maschere, per una festa, che ha raccolto appassionati da tutta l'Italia.