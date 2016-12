19 giugno 2014 Rolling Stones, Roma blindata per il concerto di domenica al Circo Massimo Fervono i preparativi e ci sarano mille steward per controllare i biglietti falsi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:19 - Fervono i preparativi per il concerto di domenica dei Rolling Stones al Circo Massimo di Roma, unica data italiana del tour mondiale "14 on Fire". Gli operai sono già al lavoro per montare il megapalco. Saranno potenziati i mezzi pubblici e chiuse alcune aree per non creare ingorghi al traffico. Inoltre ci saranno anche mille steward per controllare i biglietti falsi.

"Gli steward e gli uomini delle forse dell'ordine vigileranno sulla sicurezza, controlleranno gli accessi e i biglietti - spiega uno degli organizzatori Sergio Giuliani di Postepay Rock in Roma - Ci saranno controlli massicci anche perché abbiamo avuto segnalazioni di biglietti falsi". Al mega concerto dei Rolling Stones, organizzato da D'Alessandro e Galli in accordo con Rock in Roma, sarà presente anche il sindaco di Roma Ignazio Marino che lo ha fortemente voluto.



Saranno quattro gli ingressi all'area del Circo Massimo che potranno essere utilizzati dagli spettatori: in Via del Circo Massimo, via dei Cerchi, via della Greca e via della Greca lato via di San Teodoro, quest'ultimo riservato ai disabili. A fianco dell'area hospitality, posizionata sul lato destro del palco, è prevista un'area appositamente dedicata alle persone disabili. Mentre i venditori ambulanti di gadget autorizzati potranno posizionarsi esclusivamente a viale Aventino.



Per l'occasione varierà anche il servizio dei mezzi pubblici dei bus nel centro di Roma. Via dei Fori imperiali (che generalmente è completamente pedonale di domenica) sarà percorribile esclusivamente dai mezzi di trasporto pubblico, mentre dalle ore 19 riprenderà ad essere percorribile anche al transito veicolare, Ncc e taxi.



La città, fiduciosa anche per le previsioni meteo che per domenica danno sole e bel tempo, si attrezza innanzitutto con una viabilità ad hoc e già dalla mezzanotte di giovedì scatteranno le prime chiusure delle strade: dalle 00.01 di venerdì sarà infatti chiusa via dei Cerchi, una delle via che costeggia il Circo Massimo, per consentire l'arrivo e il parcheggio dei mezzi della produzione. Alla stessa ora chiuderà anche una carreggiata di un altra strada che circonda l'area, via dell'Ara Massima di Ercole.



Per il giorno del concerto si progetta una zona protetta 'larga' attorno al Circo Massimo per regolare gli accessi e non permettere che persone senza titolo si accampino nell'area vicina alla zona del concerto. Il quadrilatero delimitato da piazza Albania, Terme di Caracalla (altezza piazza Numa Pompilio), Lungotevere e piazza del Colosseo, a tal fine potrebbe essere transennato o presidiato. Domenica la linea B della metro, di passaggio per il Circo Massimo, sarà attiva due ore in più del normale, fino all'1.30 di notte per permettere agli spettatori di far rientro nelle loro abitazioni o alberghi. La fermata Circo Massimo però sarà chiusa per tutta la giornata.