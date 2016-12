27 maggio 2014 Rolling Stones, Mick Jagger è tornato sul palcoscenico dopo il lutto Due mesi fa lo stop della tour per il suicidio della compagna L'Wren Scott Tweet google 0 Invia ad un amico

12:51 - I Rolling Stones hanno ripreso ieri sera con un concerto alla Telenor Arena di Oslo la tournée mondiale interrotta due mesi fa in seguito al suicidio della stilista americana L'Wren Scott, compagna di Mick Jagger. Scatenata e carica la band non ha deluso le aspettative, non c'è stato nessun accenno alla tragica vicenda. Il live si è aperto con "Jumpin' Jack Flash" e chiuso con il classico "(I Can't Get No) Satisfaction".

Dopo Oslo, la band è attesa con "14 On Fire European tour" a Lisbona, Zurigo, Tel Aviv, Berlino, Parigi, Vienna, Dusseldorf, Roma (l'unica tappa italiana è il 22 giugno), Madrid per concludersi in Danimarca.