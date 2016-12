22 giugno 2014 Rolling Stones, il grande giorno è arrivato: in 70mila al Circo Massimo per Mick & Co. Roma freme e dribbla anche le polemiche che hanno visto coinvolto il sindaco Marino Tweet google 0 Invia ad un amico

22:02 - Il grande giorno è arrivato. I Rolling Stones sono pronti a incendiare il Circo Massimo di Roma, 70mila i fan giunti da tutta Italia. Lunghe code di fronte alle transenne sin dal primo mattino. Da sabato sera è in vigore la "zona rossa", con la chiusura totale delle strade attorno alla spianata che ospita l'evento.

l piano sicurezza è scattato sabato e prevede bonifiche nell'area, caccia ai biglietti falsi, controlli antiborseggio e antirapina, ma anche vigilanza nelle stazioni ferroviarie, della metro, ai caselli autostradali, ai capolinea degli autobus e nelle aree di sosta dei pullman.



IL SINDACO MARINO: "PER ROMA UN GUADAGNO DI 25 MILIONI" - Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, difende la scelta di ospitare al Circo Massimo il concerto dei Rolling Stones. "Roma oggi ha circa 60 mila persone oltre ai 10-20 mila romani che sono venuti per questo evento - ha detto -. Persone che sono andate in albergo, ristoranti, che hanno preso un taxi, un gelato e hanno determinato un guadagno per la città di 25 milioni di euro in un giorno. Se a questo aggiungiamo che abbiamo una delle band più importanti della nostra storia recente che suona all'interno della storia archeologica di Roma - ha continuato - penso che davvero sia un risultato straordinario"



UNA CARBONARA PER MICK JAGGER - Cena tipica da turisti a Roma per Mick Jagger e i Rolling Stones. In un ristorante romano molto noto anche all'estero, sabato sera i i musicisti hanno ordinato pasta alla carbonara e pollo ai peperoni bevendo vino rosso. In un'atmosfera molto piacevole hanno trascorso la serata in compagnia di alcuni amici e del regista Giuseppe Tornatore. Alla fine della cena Mick Jagger ha, in maniera del tutto inusuale, fatto foto con i presenti, chiamando in particolare lo chef del ristorante.



ANCHE BEPPE GRILLO AL CIRCO MASSIMO - Il leader del Movimento 5 stelle è nell'area riservata ai vip e si è intrattenuto anche a parlare con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino.



GIOVANISSIMI IN CODA A SUON DI "SELFIE" - La linguaccia rossa dei Rolling Stones sulle magliette nere, i biglietti agognati mostrati come trofei nei selfie con l'antica Roma sulla sfondo: sono soprattutto ragazzi a dirigersi ai varchi. Alcuni si sono portati anche piccole tende a igloo per ripararsi dal sole della lunga attesa e prendere con maggior comfort i posti più vicini al grande palco di Mick Jagger e compagni. Anche cappelli di paglia o con la visiera per proteggersi dalle molte ore di sole di un giorno torrido, pantaloncini corti e sorrisi di chi sa di partecipare a un fatto storico, l'avanguardia dei 70mila è già al "Circus". Un popolo giovane per gli eterni ragazzi del rock, che stasera avranno pero' anche moltissimi fan maturi o coetanei.



