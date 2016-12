15 marzo 2014 Rolling Stones di nuovo in Italia: il 22 giugno saranno a Roma Location suggestiva per l'unica data italiana del gruppo formato da Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ron Wood Tweet google 0 Invia ad un amico

16:50 - Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ron Wood sono in tour per celebrare i 50 anni della band e non potevano non suonare in Italia. A 47 anni dalla loro prima volta in Italia, nel 1967, i Rolling Stones ritornano a Roma il 22 giugno per un concerto che si preannuncia spettacolare. A partire dalla location scelta: il Circo Massimo. Ad aprire il concerto sarà il cantautore John Mayer.

"Un evento storico: il rock nella storia. Non e' stato facile ma alla fine e' stato proprio Mick Jagger a scegliere Roma tra le tante citta' che volevano la band". Lo ha detto il sindaco di Roma Ignazio Marino presentando in Campidoglio il concerto. Una location sicuramente suggestiva, il Circo Massimo, per la sola data italiana, una delle sette europee previste in questo tour, dopo la data olandese al PinkPop Festival Olanda e prima di quella B Tw Classic Festival Belgio del 28 giugno.



Subito dopo sono arrivati i commenti della band, che ha dato l'annuncio ufficiale sul loro sito, "The Rolling Stones to rock Circus Maximus on 22 June!". "Non vedo l'ora che il tour arrivi in Europa - scrive Mick Jagger in italiano sul suo profilo Twitter - E' un bellissimo periodo dell'anno per suonare. Ci vediamo li!". "Prepariamoci allo show - aggiunge il chitarrista Keith Richards - la band è al top della forma e sono davvero entusiasta di tornare in Europa".



Da anni la band "promette" il tour dell'addio e questo dei 50 anni potrebbe essere un buon compromesso. Ormai settantenni, il più giovane è Ron Wood che di anni ne ha 67, i Rolling Stones non possono certo sostenere i ritmi di una volta. Sopratutto Keith Richard che, vista l'artrite che lo ha colpito alle mani, paga il conto degli eccessi del passato... I loro concerti però, per quanto diradati, sono sempre spettacolari e macinano chacet da favola, trascinati da un Mick Jagger mai a corto di energia. Il successo, anche questa volta, è assicurato.



INFORMAZIONI: costo del biglietto 78 euro più prevendita. Apertura prevendite da venerdì 21 marzo sul sito www.ticketone.it Pre-sale Amex dal 19 marzo alle 9 su www.ticketone.it/americanexpress - Infoline 058446477