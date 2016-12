21 giugno 2014 Rolling Stones a Roma: albergo super lusso, fan in delirio e pronti per il concerto La band si prepara per il grande evento live al Circo Massimo Tweet google 0 Invia ad un amico

16:54 - I Rolling Stones sono atterrati ieri pomeriggio all'aeroporto di Roma-Ciampino con il boeing 737 di una compagnia privata. La band con 45 persone dello staff si è recata all'Hotel super lusso Saint Regis da 14mila euro a notte. Mick Jagger ha salutato i fan sotto l'albergo, Keith Richards e Ronnie Wood si sono affacciati sorridenti dal balcone mentre il batterista Charlie Watts ha snobbato tutti. Appuntamento domani al Circo Massimo per il live.

Il chitarrista della band Ronnie Wood, incitato dalle urla degli ammiratori in delirio che gridavano il suo nome sotto l'albergo, si è affacciato dalla finestra dell'ultimo piano "con figlia e nipote", dicono i fan. Stasera a cena, secondo alcune indiscrezioni, i Rolling Stones potrebbero andare in un ristorante nella zona del Celio, nella suggestiva via dei Santissimi Quattro Coronati. A un passo dal Colosseo e dalla Basilica di San Giovanni. C'è da scommettere che troveranno anche lì fan adoranti a caccia di un autografo.



IL CONCERTO COSTERA' 4 MILIONI DI EURO - Oltre 4 milioni di euro. E' il costo complessivo del concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo di Roma. Tutte le spese sono a carico degli organizzatori D'Alessandro e Galli e Postepay Rock in Roma, come sottolineano questi ultimi, e non incideranno sulle casse del Comune. Per lo show, sold out, sono stati venduti circa 70 mila biglietti, secondo quanto reso noto dagli organizzatori. L'incasso, calcoli alla mano (tenendo conto che il biglietto più 'economico' è stato messo in vendita a 89,70 euro), non sarà quindi inferiore a 6,3 milioni di euro.



CODACONS: "STRADE CHIUSE TROPPO PRESTO" - Il Codacons protesta per le misure di sicurezza adottate dalla Questura di Roma in vista del concerto dei Rolling Stones. "Capiamo l'esigenza di garantire la massima sicurezza dell'evento, ma i provvedimenti adottati appaiono eccessivi e soprattutto in vigore con troppo anticipo rispetto l'orario del concerto - afferma il presidente Carlo Rienzi -. Chiusure di strade, deviazioni, limitazioni, cambiamenti nel trasporto pubblico in una zona nevralgica come quella del Circo Massimo, si ripercuotono sui cittadini che già stanno subendo le conseguenze del piano sicurezza predisposto dalla Questura". Secondo l'associazione dei consumatori numerosi sarebbero anche i danni per gli esercenti della zona.



SCATTA LA SICUREZZA E CACCIA A BIGLIETTI FALSI - Bonifiche all'interno e all'esterno del Circo Massimo, con l'ausilio delle unità cinofile e degli artificieri, ma anche controlli per evitare la presenza di bagarini, servizi antirapina e antiborseggio, vigilanza dei beni artistici. Roma si prepara alla notte magica dei Rolling Stones, per cui sono attesi circa 70mila fan. Ai varchi d'accesso ci saranno militari della guardia della finanza e personale della Siae che si occuperanno di impedire l'ingresso a persone munite di ticket contraffatti. Secondo quanto si è appreso, sarebbero circa 2500 i biglietti falsi al momento in circolazione.