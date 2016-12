Robin Williams sul set di "Happy Days"

17:59 - Quando nel 1977 Garry Marshall propose a Robin Williams il ruolo di un alieno in un telefilm che stava per realizzare nessuno poteva immaginare che "Mork e Mindy" sarebbe stato il trampolino di lancio dell'attore. Nato come spin off di "Happy Days", l'alieno Mork compare per la prima volta in un episodio della quinta serie accanto all'indimenticabile Fonzie (Henry Winkler).

I due, insieme, regalarono un siparietto davvero esilarante che metteva in mostra tutte le doti artistiche di un giovanissimo Williams. All'epoca l'attore era iscritto ai corsi di recitazione drammatica alla Juilliard School di New York e aveva già lavorato come mimo, dimostrando un talento straordinario.