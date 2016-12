19 agosto 2014 Robin Williams mandò un video a una fan malata di cancro prima di morire La 21enne Vivian Waller, neozelandese, aveva chiesto di conoscere l’attore ma era troppo debole per affrontare un viaggio Tweet google 0 Invia ad un amico

16:16 - Soffriva di depressione, non riusciva a vedere la luce, ma prima di togliersi la vita Robin Williams ha inviato un messaggio di speranza e sostegno a una fan della Nuova Zelanda, malata terminale di cancro. La 21enne aveva infatti espresso il desiderio di conoscere il suo idolo ma era troppo debole per affrontare il viaggio, così l'attore le ha inviato un video, pieno di "amore".

A rivelarlo è il marito della donna che ha raccontato la storia al quotidiano neozelandese "Sunday Star Times". Vivian Waller è affetta da un cancro ai polmoni che si è esteso anche all'intestino e al fegato ed è ricoverata in ospedale. Quando le fu diagnosticata la malattia, a gennaio, ha stilato una lista dei desideri: sposarsi, celebrare il 21esimo compleanno, festeggiare il primo compleanno della figlia Sophie e conoscere Robin Williams.



La ragazza però è troppo debole per affrontare un viaggio così lungo negli Usa e così uno degli amici ha scritto all'attore con la richiesta speciale. Detto fatto. Robin Williams ha registrato una clip di pochi minuti che ha poi inviato alla famiglia pochi mesi fa. Nel video, l'attore si rivolge direttamente a Vivian con l'accento neozelandese: "Ehi ragazza, come va all'altro capo del mondo? Con affetto a te, Jack e Sophie... puoi cancellare questo dalla tua lista dei desideri".



Poi Williams imita Matthew McConaughey prima di congedarsi: "Tanto amore a te baby". La clip "ha entusiasmato Vivian oltre ogni immaginazione", ha raccontato il marito che ha deciso di condividere la storia perché "lo adoravamo e volevamo mostrare al mondo quanto lui fosse speciale".