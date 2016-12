Robin Williams, la panchina di Will Hunting diventa un memorial

16:35 - "Scusate ragazzi, sono andato a vedere su una ragazza" e ancora "Muoviti, capo!". Sono queste alcune delle frasi scritte con i gessetti davanti alla panchina dove Robin Williams recitò il suo famoso monologo a Matt Damon, in una delle scene più commuoventi di "Will Hunting - Genio Ribelle". I fan si sono recati al Boston Public Garden per rendergli un ultimo omaggio, disegnando anche le orme dei piedi dell'attore.