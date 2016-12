17 agosto 2014 Robin Williams esaudì l'ultimo desiderio di una bambina malata terminale Jessica Cole sognava di passare un giorno con l'attore dopo averlo visto recitare in "Mrs. Doubtfire" così lui volò a Greensboro, North Carolina, per stare con lei Tweet google 0 Invia ad un amico

12:18 - Robin Williams come Patch Adams. A rivelarlo è WFMY News che racconta la storia di Jessica Cole, una bambina malata con un tumore al cervello, che espresse il desiderio di incontrare l'attore dopo averlo visto sul set di "Mrs. Doubtfire". Williams, venuto a conoscenza della cosa, volò fino in North Carolina per passare il pomeriggio con lei.

Era il 2004 e Jessica era malata da tempo. Così, attraverso la Make-A-Wish Foundation, espresse il desiderio di poter passare un pomeriggio con il suo attore preferito: Robin Williams. Inizialmente Jessica avrebbe dovuto recarsi in California per incontrare l'attore ma l'aggravarsi delle sue condizioni impedirono un viaggio così impegnativo. Williams, però, mantenne fede comunque alla promessa volando fino in North Carolina per incontrare la sua giovane fan. "E' stato divertentissimo passare del tempo con lui - racconta il padre di Jessica, - si è comportato proprio come nei suoi film...". Insieme hanno giocato a carte e guardato una partita di football alla tv.



La piccola Jessica morì appena due mesi dopo. Williams, però, continuò a dare il suo supporto ai bimbi malati. L'attore, infatti, è stato un attivo sostenitore dell'Ospedale dei Bambini St. Jude, visitando pazienti e passando del tempo con loro. Ha anche contribuito a pubblicizzare le raccolte fondi apparendo nei video con ragazzi malati terminali a cui regalava un ultimo sorriso.