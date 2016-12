Robin Williams, disperse le ceneri

12:32 - Le ceneri di Robin Williams sono state disperse nella baia di San Francisco. Proprio come desiderava l'attore di Hollywood che si è tolto la vita il 12 agosto. Il corpo è stato infatti cremato, come riferisce il sito americano specializzato in notizie sulle star RadarOnline, che fa sapere di aver ottenuto una copia del certificato di morte nel quale si leggere che le ceneri sarebbero state disperse il giorno dopo la morte.

Nel certificato - rilasciato dallo Stato di California, Contea del Marin - si leggerebbe anche che le cause della morte sono "oggetto di indagine". I funerali si sono tenuti nella Monte's Chapel of the Hills a San Rafael. La stampa Usa ricorda inoltre che l'autopsia è stata effettuata il 12 agosto e che si attende l'esito degli esami tossicologici per appurare se l'attore abbia o meno ingerito sostanze stupefacenti.



Intanto sarà Billy Crystal, uno dei suoi più cari amici, a rendere omaggio a Williams (nominato otto volte, ha vinto due statuette) alla cerimonia degli Emmy che si terrà a Los Angeles lunedì 25 agosto. "Volevamo fare qualcosa di speciale e memorabile per Robin e Billy ci è sembrata la scelta perfetta", ha detto il produttore dell'evento.