Robbie Williams cade dal palco e rompe il braccio a una fan

17:29 - Una mossa sbagliata di Robbie Williams durante un balletto è costata cara a una sua fan. Durante il concerto al Metro Radio Arena di Newcastle, infatti, il cantante è caduto dal palco dopo un passo di danza mal riuscito ed finito sopra una sua ammiratrice, la 52enne Margaret Nash. Bene, la signora si è fratturata un braccio ed è stata subito ricoverata in ospedale, ma l'unico suo rammarico è stato quello di essersi persa lo show.

E se la figlia della donna si è scagliata subito contro l'ex Take That su Twitter rimproverandolo di non essersi "scusato" con la madre, dal team di Williams fanno sapere invece che da subito si sono preoccupati per la salute della donna: "Siamo andati a trovare la signora dopo che ci aveva detto che aveva molto male al braccio. Più tardi ci hanno informato che l'arto era rotto, abbiamo riferito la notizia a Robbie che a sua volta ha contattato la Nash".