Rita Pavone travolge Milano con Enrico Ruggeri Loredana Berté

14:51 - Di certo le nuove generazioni dovrebbero imparare da lei, artista a tutto tondo. Rita Pavone non è solo una cantante dalle solide doti vocali ma anche attrice e con il ritmo della danza nel sangue. La cantante a 68 anni ha travolto il Teatro Linear4Ciak di Milano con la sua professionalità ed energia. A festeggiarla gli amici Enrico Ruggeri e Loredana Berté che hanno duettato con Rita, tornata dopo otto anni di assenza più in forma che mai.

Sin da subito Rita ha reso omaggio a Renato Zero con la sua "Mi vendo": "Devo a lui se stasera sono qui". Durante il concerto l'artista ha spiegato che il ritorno sulle scene è stato anche un suggerimento di Zero durante i festeggiamenti per il suo 60esimo compleanno. "Con Renato e Mita Medici eravamo scatenati da ragazzi e abbiamo fatto tante stupidaggini", ha confessato. Tra i momenti più intensi l'esecuzione di "Per tutta la vita", un brano cantato da Wilma De Angelis e Jula De Palma al Festival di Sanremo del 1959. Applauditissime con standing ovation "Questo nostro amore", "Fortissimo", "Cuore" e "Proud Mary".



Tanti i medley contenenti i successi storici di Rita tra i quali uno interamente dedicato a "Il giornalino di Gian Burrasca", lo sceneggiato televisivo diretto da Lina Wertmuller ed interpretato dall'artista nei panni di Giannino. "E' stata una grande produzione televisiva - ha detto Rita - oggi inimmaginabile con i costumi di Piero Tosi, collaboratore storico di Luchino Visconti, regia e sceneggiatura di Lina Wertmuller. Non avrei mai immaginato l'impatto che avrebbe avuto sul pubblico questo ruolo che mi ha consentito di interpretare, per esempio, "La dodicesima notte" all'Arena di Verona. La colonna sonora di questo sceneggiato era straordinaria e Nino Rota ha anche scritto una canzone d'amore strappalacrime come Stasera Sogno". Quest'ultimo brano è stato poi riproposto con "Tigrotti", "Nostalgia di casa", "1909", "Addio giornalino" e la storica "La pappa col pomodoro".



A festeggiare Rita sono anche intervenuti l'amico cantautore milanese Dario Gay sulle note di "Domani è primavera" mentre Loredana Berté, affettuosissima con l'artista, ha cantato "In alto mare" e "Ma quale musica leggera" di Edoardo Bennato tra le ovazioni del pubblico. Poi è intervenuto anche Enrico Ruggeri a tutto rock con "Polvere". Chiusura con l'emozionante "Ho tolto il make up" e la scatenata "Geghegè".



Plauso alla super-band, guidata da Enrico Cremonesi, con una ricca sezione di fiati, Daniele Comoglio al sax, Giancarlo Ciminelli alla tromba e Ambrogio Frigerio al trombone, affiancata da Carmelo Isgrò al basso, Riccardo Bertuzzi alla chitarra, Valerio Felice Galla alle percussioni e alla programmazione e Letizia Liberati ai cori.



SALTANO BOLOGNA E ANCONA PER INCONVENIENTE TECNICO - La produzione del tour “Rita is back!” comunica che un consistente inconveniente tecnico, verificatosi dopo il debutto milanese, rende impossibile effettuare i concerti di Rita Pavone previsti per giovedì 8 maggio a Bologna e per sabato 10 maggio ad Ancona. I due “live” saranno ri-programmati in futuro, in date da individuarsi quanto prima. Nel frattempo, chi fosse già in possesso dei biglietti per questi concerti può chiedere il rimborso, rivolgendosi ai punti vendita in cui sono stati acquistati entro il 24 maggio. Questi biglietti, infatti, non potranno essere validi per le nuove date future. Il tour proseguirà, invece, come previsto per le date previste: 13 maggio a Napoli Teatro Augusteo, 20 maggio a Torino, Teatro Colosseo e 24 maggio a Padova, Gran Teatro Geox.