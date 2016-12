Rita Pavone: "Io, Papa Francesco e i tanghi argentini"

17:07 - Rita Pavone è stata ricevuta da Papa Francesco in udienza privata in Vaticano con il marito, Teddy Reno, e i due figli Alex e Giorgio. "In 20 minuti di colloquio il Papa - rivela la cantante - si è soffermato a parlare profondamente del valore di ogni uomo ma ha trovato modo anche di parlare piacevolmente in castigliano, con mio marito, di tanghi argentini".

"La magia di questo Papa è incredibile e affascinante. - conclude - Questo incontro rimarrà nel mio cuore e nella mia mente per sempre. Ho ringraziato Papa Francesco per il regalo che mi ha fatto (il più bel regalo della mia vita) ricevendo me e la mia famiglia e, alla fine, mi ha sorpresa dicendo che è lui a dover ringraziare me per il bene che faccio alla gente con la mia arte".