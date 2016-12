Rita Ora, striptease in un locale di Londra

10:35 - Rita Ora è tornata a far parlare di sé, grazie ad uno striptease a sorpresa sul palco del G-A-Y di Londra. La rapper si è presentata davanti al pubblico con un abito da sera maschile, ma durante la performance del suo singolo "I Will Never Let You Down" i capi d'abbigliamento sono volati via uno dopo l'altro. Ad acchiapparli sotto il palco anche la bad-girl di Hollywood Lindsay Lohan, che si è goduta in prima fila tutto lo spogliarello.

La popstar britannica continua così la sua scalata di trasgressioni. Dopo aver posato semi-nuda per Terry Richardson; la cantante è finita di nuovo in mutande per colpa dell'amica Iggy Azalea. La collega australiana ha infatti pubblicato su Instagram una foto rubata di Rita, pizzicata mentre si sta cambiando in camerino. "Iggy è stata di nuovo cattiva! Un giorno ti restituirò tutto" ha commentato la Ora, che vuole rendere pan per focaccia alla Azalea e spogliarla a sua volta.