Rita Ora, seno in bella vista

12:03 - Sul red carpet della New York Fashion Week Rita Ora era bellissima mentre sfoggiava un completo giacca e pantaloni gessato, dal taglio classico, con una scollatura sul décolleté decisamente profonda. Preoccupata di non attirare abbastanza l'attenzione, la cantante ha optato per un nude look: niente lingerie, seno in vista e lo scatto hot è servito...

Non che spogliarsi sia per lei una novità, anzi. Abiti dalle scollature profonde e mise succinte sono all'ordine del giorno per la cantante britannica. Lei, maliziosa e civettuola, ha tentato di mascherare fingendo un improvviso imbarazzo... Ma si sa, essere al centro dell'attenzione le piace. E così, tra uno scatto davanti e uno di profilo, il suo décolleté sembra sempre sul punto di mostrarsi ai flash in tutta la sua bellezza.