Rita Ora, semi-topless e tatuaggio erotico

13:57 - Décolleté in libertà per Rita Ora, che conquista la copertina dell'edizione inglese di "Elle" con uno scatto sexy e malizioso. Immortalata dal fotografo Thomas Whiteside, la cantante mostra orgogliosa sul fianco il tatuaggio di una donna nuda che si tocca il seno. "E' ripreso dall'illustrazione originale di Alberto Vargas, uno dei creatori dell'immagine della pin-up - spiega - E' la nostra forza, il nostro potere".

Rita ha una vera e propria passione per le belle donne, tanto da farsele tatuare sul proprio corpo. Bisessuale dichiarata, la cantante per un periodo ha fatto coppia fissa anche con la top-model del momento Cara Delevingne (ora legata all'attrice Michelle Rodriguez).



"E' una vera ossessione per me; cercare di imparare cosa gli uomini non capiscono delle donne e cose le donne non comprendono degli uomini" ha dichiarato, spiegando poi di essere attratta da tutto ciò che è bello: "Amo le belle cose: che sia arte, una canzone o un paio di scarpe".