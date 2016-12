Rita Ora, la mano si intrufola negli slip

15:12 - Rita Ora continua la sua escalation di provocazioni. Dopo aver baciato sulle labbra la moglie di Roberto Cavalli, ora la cantante ha posato semi-nuda davanti all'obbiettivo di Terry Richardson. Giacca aperta, lingerie a rete e il gioco è fatto: un servizio fotografico da mozzare il fiato. Per rendere il tutto ancora più piccante Rita si è infilata maliziosa una mano negli slip, facendo volare le fantasie di maschietti e fanciulle.

Nessuno sembra resistere al fascino da bad-girl della giovane cantante, che riesce a far cadere ai suoi piedi uomini e donne. Rita non si accontenta solo delle signorine libera, ma insidia anche le mogli degli altri. Come Eva Cavalli, consorte del famoso stilista italiano, che dopo averla incontrata non è riuscita a trattenersi e l'ha baciata con passione sul divano.