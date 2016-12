23 gennaio 2014 Rihanna, vacanze prolungate prima di buttarsi sul nuovo album L'ottavo lavoro in studio della popstar di Barbados è atteso per quest'anno, ma intanto lei si diverte in Brasile tra sole, paddle e strip Tweet google 0 Invia ad un amico

09:24 - Le vacanze per Rihanna sembrano non finire mai. Tutti attendono il suo nuovo album, l'ottavo della sua carriera, che dovrebbe essere pubblicato quest'anno. Ma siccome la fatica sarà grande, meglio prolungare un po' il riposo per presentarsi in studio al meglio. Eccola quindi in Brasile, tra una fumatina, una sessione di paddle per tenersi in forma, e un malizioso strip. Ovviamente tutto fedelmente riportato su Instagram quasi in tempo reale.

Negli ultimi mesi Riri si è più che altro dedicata a collaborazioni eccellenti. Prima quella con Eminem in "Monster" e poi nel nuovo singolo di Shakira, pubblicato dieci giorni fa. Per quanto riguarda invece un album personale, dobbiamo andare indietro fino al 2012, per il fortunato "Unapologetic"



Del nuovo lavoro si sa che Rihanna collaborerà con Dj Mustard, che è al lavoro sui pezzi già da tempo, e questo porta a pensare a un sound fortemente orientato verso la scena dei club. Recentemente Dj Mustard ha prodotto tanto wiili.am quanto Miley Cyrus.