22 aprile 2014 Rihanna, una ragazza tutto fumo e niente reggiseno La popstar ha trascorso i giorni di Pasqua con un'amica e all'insegna della marijuana: foglie disegnate sulla borsa, sul top trasparente a coprire il seno e... nelle sigarette fumate Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:37 - Anche quando non lavora Rihanna trova il modo di farsi notare. La popstar ha infatti passato i giorni di Pasqua con un'amica, documentandoli su Instagram con foto e video. Una Pasqua alternativa e all'insegna del fumo. Oltre agli scatti dove le due si vedono mentre si dedicano a "sigarette artigianali", il simbolo della foglia di marijuana fa capolino sulle borse delle ragazze a sul top trasparente di Rihanna, a coprire i capezzoli.

Che sia sul palco, impegnata in un shooting fotografico o nel suo tempo libero, la cantante originaria di Barbados resta un personaggio che sa usare alla perfezione la sua immagine pubblica. Non perde occasione per far parlare di se, o con un uso spregiudicato del suo corpo o con atteggiamenti provocatori. In questo caso ha messo insieme le due cose...