Rihanna, un lato b tutto... d'oro

11:23 - Un abito oro, con le spalle fin troppo scoperte. All'after party del Met Gala a New York Rihanna ha regalato una delle sue solite performance. Con il famoso lato b in bella mostra, anche fuori dal palco. D'altronde dopo le minacce il suo profilo Instagram "badgalriri" è stato chiuso per le immagini troppo hot, così la popstar ha pensato bene di regalare il suo lato migliore ai paparazzi, giusto per non farlo dimenticare ai fan.

Il social network nelle sue regole vieta la nudità e la cantante invece ne ha sempre fatto il suo cavallo di battaglia. Dopo l'ultimo avvertimento RiRi però non si è arresa, prima ha postato le foto del mensile francese "Lui" su Twitter e poi su Instagram ha pubblicato una finta cover molto istituzionale seguita dalla didascalia: "La prossima cover di Rihanna, se Instagram è d'accordo". Il social ha quindi eliminato il post e subito dopo è sparito l'intero profilo. E' stato cancellato da Instagram o è stata la cantante a chiuderlo? Ah saperlo...