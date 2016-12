3 febbraio 2014 Rihanna, sul set con Shakira carezze e strusciamenti, ma su Twitter... la taglia Per il lancio del loro duetto in "Can't Remember To Forget You" entrambe hanno cambiato la foto profilo sul social, ma Riri ha deciso di puntare solo sul suo primo piano... Tweet google 0 Invia ad un amico

10:36 - Sul set è stato tutto un toccarsi, strusciarsi ed accarezzarsi. Ma per Rihanna evidentemente la memoria è corta oppure su tutto prevale l'ego. Infatti sia lei che Shakira hanno cambiato la foto profilo di Twitter in tema con il video di "Can't Remeber To Forget You", ma mentre la colombiana ha messo una foto di entrambe, Rihanna ha postato la medesima immagine ma zoommando sul suo viso e tagliando via la socia.