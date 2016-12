Rihanna, sotto la gonna trasparente... le mutandine rosa

17:06 - Nuda, con sexy trasparenze e look decisamente hot. Rihanna le prova davvero tutte per non passare inosservata. Dopo giorni in cui sui social non postava nulla di trasgressivo, eccola che riappare a passeggio a Santa Monica mentre esce dal suo ristorante preferito. Crop top che lascia scoperto l'ombelico e gonnellina innocentemente trasparente di tulle bianco che mette in mostra le gambe. E, soprattutto, le mutandine rosa. Non si smentisce mai.