Rihanna, palpatina tra le gambe ad altissimo tasso erotico

Rihanna è impegnatissima con il suo Monster Tour, ma non si dimentica dei fan di Twitter ed è tornata a stuzzicarli con uno scatto malizioso e provocante. Riri ha infatti pubblicato una foto in cui si tocca le parti intime, coperta solo da un paio di pantaloni vedo-non vedo che rendono il tutto ancora più intrigante. Una ragazzaccia in piena regola, come conferma il commento "la scuola uccide" dedicato ai ragazzi che stanno per tornare sui banchi di scuola.

Il 7 agosto è partito da Los Angeles il mini-tour estivo di Eminem e Rihanna, che nei giorni scorsi ha toccato New York e che si concluderà il 22-23 agosto a Detroit.



Intanto in Rete è iniziata a circolare l'ipotesi di un nuovo esplosivo duetto: quello di Rihanna con Beyoncé. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, anche se è già trapelato il nome del singolo che dovrebbe chiamarsi Blow.

D'altra parte Riri ha dimostrato di saper collaborare con successo con gli altri big della musica. Oltre al tour con Eminem, infatti, negli ultimi tempi ha duettato con Shakira per in singolo Can't Remember To Forget You e si prepara ad entrare in studio con i Coldplay per registarre insieme il prossimo album.