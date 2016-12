30 aprile 2014 Rihanna, lato B da infarto ma Instagram minaccia la popstar Secondo il sito Tmz la popstar ha ricevuto una mail di avvertimento: "Basta nudi o chiudiamo l'account". E le foto sono magicamente sparite Tweet google 0 Invia ad un amico

14:15 - Quel nudo non s'ha da fare... Rihanna ancora una volta al centro delle polemiche. Stavolta la popstar ha fatto infuriare Instagram perché ha postato le foto hot per il magazine francese "Lui". Il lato B da urlo della cantante è piaciuto tanto ai fan ma meno al social network che l'ha avvisata, come riporta il sito Tmz, di chiuderle l'account se continuerà a postare foto senza veli. Le foto sono sparite ma su Twitter sono rimaste.

Appena le foto del servizio fotografico firmato da Mario Sorrenti sono apparse sul Web però ci sono anche state diverse segnalazioni per "contenuto inappropriato" e nel giro di un'ora Instagram ha dovuto prendere atto che la situazione stava degenerando. Secondo fonti interpellate dal sito Tmz, sembra che la popstar abbia ricevuto una mail perentoria in cui le si poneva un aut aut: o la smetti con le foto hot, anche se "artistiche", o saremo costretti a chiudere il profilo. Gli scatti sono scomparsi ma su Twitter sono rimasti...