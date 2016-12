10:42 - Dimenticate i video erotici e i look scandalosi, ora Rihanna fa le prove da mamma. La cantante ha infatti condiviso su Twitter le foto di lei con la nipotina appena nata, svelando via social il suo lato più dolce e premuroso. "Non riesco ad averne abbastanza, sono innamorata. Lei è il mio tutto" ha commentato emozionata Riri. Che l'istinto materno si sia improvvisamente risvegliato anche in una bad-girl come lei?

Rihanna è entusiasta di essere diventata zia e ha inondato Twitter con una cascata di immagini della piccolina. Una vera è propria "baby fever" sembra aver colpito la 26enne, che solo qualche giorno fa sfilava nuda sui red-carpet.



Riri sembra aver dimenticato di essere un'icona mondiale di trasgressione e stringe la sua piccolina sul divano, come una premurosa zietta qualunque.